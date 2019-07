De twee mensen die vrijdagochtend omkwamen bij een explosie in een flat in Vlaardingen, blijken de bewoners van het pand. Het gaat om een 43-jarige man en een 38-jarige vrouw.

De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan.

De explosie was vrijdagochtend rond 09:00 uur in een woning aan de Van der Waalsstraat. De gevel van de woning raakte zwaar beschadigd. Hulpverleners ontdekten in het huis vervolgens de twee lichamen.