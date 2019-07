Leroy Fer hoopt op een contract bij Feyenoord

Leroy Fer hoopt dat hij in aanmerking komt voor een contract bij Feyenoord. 'Ideaal zou zijn terugkeren bij de club waar het begon. Maar zover is het nog niet', aldus Fer tegenover RTV Rijnmond.

Fer wil in eerste instantie fit geraken en dat is ook de voornaamste reden waarom hij met Feyenoord mee is gereisd richting het trainingskamp in Oostenrijk. De middenvelder zit zonder club nadat zijn contract bij Swansea City deze zomer afliep. 'Ik ben Feyenoord dankbaar dat ik bij mijn jeugdliefde kan meetrainen. Op dit moment ben ik nog niet waar ik wil zijn'', aldus Fer tegenover RTV Rijnmond.

Fer zal deze week in Oostenrijk alleen maar meetrainen en geen wedstrijden spelen. De 29-jarige middenvelder speelde tussen 2007 en 2011 voor Feyenoord en verkaste daarna naar FC Twente. In Engeland speelde de voormalig international voor Queens Park Rangers, Norwich City en Swansea City uit Wales.

Zijn overgang van Feyenoord naar FC Twente in 2011 is hem door een gedeelte van het legioen niet in dank afgenomen. 'Ik kan me voorstellen dat er supporters niet blij waren dat je naar een andere club in dezelfde competitie verkast, maar ik heb daar toen mijn redenen voor gegeven. Mensen die mij goed kennen weten dat Feyenoord in mijn hart zit. Ik snap het aan de ene kant wel, maar hoop wel dat ze het nu voor lief nemen. Ik heb verder nooit spijt gehad van mijn keuze, maar zag wel dat Feyenoord de jaren daarna goed draaide en daar was ik alleen maar blij mee'', aldus Leroy Fer.