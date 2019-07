Feyenoorder Kelly: 'Ben al veel aangesproken op de goals van Connolly in de ArenA'

Liam Kelly is nog geen 24 uur Feyenoorder, maar wordt al veelvuldig aangesproken door Feyenoorders. ''Ik ben de laatste dagen veel aangesproken door mensen over de club en natuurlijk over mijn landgenoot David Connolly en zijn twee beroemde goals tegen Ajax'', zegt Kelly tegenover RTV Rijnmond.

De afgelopen dagen waren wat hectisch voor Kelly, die zich sinds maandagavond de komende drie jaar Feyenoorder mag noemen na zijn overgang van Reading. ''Ik heb nog nooit een transfer gemaakt dus alles was de laatste dagen een beetje nieuw voor mij. Maandag was een hele lange dag met alle formaliteiten die afgehandeld moesten worden. Vandaag heb ik lekker getraind met mijn nieuwe teamgenoten en kan ik me richten op waar ik voor gekomen ben'', aldus Kelly.

De Ier stond dinsdag met zijn nieuwe ploeggenoten op het veld tijdens het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk. Kelly werkte samen met trainer Jaap Stam bij Reading. Die club heeft hem uiteindelijk transfervrij laten gaan. Reading heeft wel een doorverkooppercentage bedongen.

De 23-jarige middenvelder, die met rugnummer 8 in de Kuip gaat spelen, heeft vorig seizoen weinig gespeeld, maar is wel fit. ''Ik heb tijdens mijn zomervakantie veel gedaan en was bij Reading ook al weer een week aan het trainen dus dat zit wel goed'', zegt de nieuwe Feyenoorder tegenover Dennis van Eersel.

