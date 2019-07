Verdachte van moord op Karel Pronk in Nederland

Errol J., de 52-jarige verdachte van de moord op Karel Pronk, is in Nederland. Het voormalig lid van de Rotterdamse Hells Angels is maandag overgeleverd door Spanje, waar hij twee weken geleden werd opgepakt.

J. is dinsdag gehoord door de rechter-commissaris en blijft zeker veertien dagen langer vast zitten. Of hij de moord op Pronk heeft bekend, wil justitie niet zeggen.

Harley-Davidson

Karel Pronk werd op 7 augustus 2018 op klaarlichte dag doodgeschoten bij een koffietent aan het Kalverbos in Delft. Hij was een bekende in de onderwereld en was onder meer veroordeeld voor het leiden van een bende die zich bezighield met wietteelt.

De schutter zou een hesje van de Hell's Angels hebben gedragen en zijn weggereden op een Harley-Davidson.

Errol J. was na de moord spoorloos. Zijn auto werd nog wel gezien bij de Hells Angels in Harlingen. In juni dit jaar hield de Spaanse politie hem aan. J. had toen een pistool en meerdere steekwapens bij zich.

De opvallend getatoeëerde Hells Angel was in 2016 ook betrokken bij een grote vechtpartij tussen motorclubs in een hotel in Rotterdam-Blijdorp. Hij werd hier onlangs bij verstek voor veroordeeld tot vijf maanden cel.