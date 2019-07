Luigi Bruins blijft definitief bij Excelsior

Een paar maanden geleden tekende Bruins ook al voor twee jaar bij, maar bij de degradatie zou de oud-Feyenoorder transfervrij zijn. Aanvankelijk wilde Bruins niet de Keuken Kampioen Divisie in, maar onder andere door een gesprek met trainer Ricardo Moniz is Bruins op andere gedachte gekomen.

De 32-jarige aanvallende middenvelder speelt al sinds 2004/2005 voor de hoofdmacht van Excelsior. Via Feyenoord, Red Bull Salzburg en Nice keerde hij in twee periode's terug bij Excelsior. De afgelopen vijf seizoenen kwam Bruins met Excelsior uit in de Eredivisie. Momenteel verblijft hij met Excelsior op trainingskamp in Delden.