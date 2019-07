Fivoor-bestuurder Masthoff over Michael P.: 'Er is maar één dader'

"Ik wist natuurlijk dat het ophef kon geven. Daar is het in de sollicitatieprocedure ook over gegaan. Ik heb daar zelf een inschatting over gemaakt, als ook de mensen die mij hebben benoemd. En alle betrokkenen hebben gemeend dat ik iets te brengen had bij Fivoor."

Dat zegt bestuurder/psychiater Erik Masthoff van zorgorganisatie Fivoor dinsdag in een interview in De Volkskrant. Masthoff werkt tegenwoordig vanuit tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal, ook onderdeel van Fivoor. Het is de eerste keer dat hij in de media op alle commotie reageert.

De 48-jarige Masthoff was directeur Zorg in de gevangenis in Vught toen de moordenaar van Anne Faber daar verbleef. Vanuit Vught werd Michael P. overgeplaatst naar een kliniek in Den Dolder zonder dat die instelling informatie had gekregen over zijn ernstige zedenverleden: de verkrachting van twee minderjarige meisjes.

In september 2017 ging het opnieuw mis met P. Tijdens onbegeleid verlof verkrachtte en vermoordde hij Anne Faber.

Respectloos

Zowel de gevangenis in Vught als de kliniek in Den Dolder kregen in maart van dit jaar na onderzoek hevige kritiek op hoe ze met de risico's rond Michael P. waren omgegaan. Zo had de gevangenis in Vught hem omschreven als een "modelpatiënt".

Ongeveer in dezelfde periode begon Masthoff als bestuurder bij Fivoor, waaronder ook de kliniek in Den Dolder valt. "Respectloos" noemden de ouders van Anne Faber de transfer. Kamerleden, columnisten en commentatoren reageerden eveneens verbolgen. Masthoff over die ophef: "Ik vind het niet prettig, zwak uitgedrukt."

De directeur geeft toe dat hij ook had kunnen passen voor de functie. "Maar dat betekent, een beetje gechargeerd, dat straks niemand meer in de forensische psychiatrie wil werken. Daar is altijd een risico dat iets verkeerd afloopt en dat daar negatieve aandacht voor komt. De afgelopen twintig jaar is bijna iedere kliniek weleens aan de beurt geweest met een heel naar geval. Dat is helaas inherent aan het werk dat wij doen."

Masthoff staat achter minister Grapperhaus van justitie, die de informatie-overdracht over patiënten wil verbeteren. Over het drama rond P. zegt hij: "Ik weet dat Vught een behoorlijk dossier heeft overgedragen, ook zijn delictgeschiedenis. Een klein onderdeel had Michael P. geblokkeerd. Dat recht heeft hij, daar zijn wij ook niet blij mee. De minister heeft gezegd dat hij daar wat aan gaat veranderen. Het systeem werkt nu zo dat de gevangenis een heleboel informatie stuurt naar de organisatie die de indicatie stelt. Die zoekt een kliniek uit en stuurt dan die kliniek een korte samenvatting van de informatie. De minister wil dat anders en wij ook. Dat wij bij een nieuwe patiënt alle informatie krijgen en zelf de intake doen."

Bedreigd en bespuugd

In het interview gaat Masthoff ook in op de gevolgen die de kwestie-Michael P. heeft gehad voor medewerkers van de kliniek. Sommigen zitten al meer dan een jaar ziek thuis, zegt hij. "Er zijn bommeldingen gedaan, mensen zijn persoonlijk bedreigd of bespuugd. Er treedt een 'verdadering' op van het instituut. De medewerkers en de instelling worden gezien als de dader van het verschrikkelijke delict. Wij zijn verantwoordelijk voor de zorg en de beveiliging. Maar er is maar één dader: Michael P."