Straatvraag: moet Rotterdam het songfestival organiseren of niet?

"Een smeltkroes aan mensen, heel veel diversiteit, creatieve geesten. Wat is een mooiere plek dan Rotterdam?! Ome Aboutaleb, alsjeblieft: ga er voor en zet ons op de kaart!", zegt een enthousiaste Rotterdamse.

Niet iedereen is even positief: "Het lijkt mij dat dat geld beter besteed kan worden dan aan een songfestival", vindt een Rotterdammer in de stad. Hij is ook niet van plan om naar het songfestival te gaan kijken.