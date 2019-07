Koopjesjagers snuffelen door inboedel historische werf 'De Delft'

De historische scheepswerf 'De Delft' aan de Schiehaven in Rotterdam werd in december vorig jaar failliet verklaard. Geïnteresseerde konden dinsdag 9 juli tussen 09.00 en 12.00 alle veilingitems komen bekijken en een bod uitbrengen.

Stichting De Delft was een museum, productie- en leer/werkbedrijf en hield zich ook bezig met de bouw van een replica van het linieschip De Delft. Alle machines, inventaris en de replica van het schip gaan nu onder de hamer.

De interim-directeur van Stichting De Delf Johan Breukels loopt met een vervelend gevoel rond. "We zijn 5 jaar bezig geweest met dit project en dit is natuurlijk niet het einde wat je had verwacht en waar je op hoopt. We hebben er alles aan gedaan om dit te voorkomen, maar het is niet gelukt en dat is jammer"

Slag slaan

Anderen hopen juist hun slag te kunnen slaan. "Ik wil wel een schaafmachine hebben". Iemand anders had haar oog laten vallen op een werkbank. "Ik heb er al op één geboden. Hij ziet er heel netjes uit. Hij staat nu op honderd euro maar veel verder wil ik niet gaan hoor."

Er gaan ook een paar pronkstukken onder de hamer. Zo wordt er een schaalmodel van het schip De Delft geveild. Wat hij moet gaan opleveren weet Breukels niet precies. "Aan hout zal het misschien een paar honderd euro zijn maar er zitten duizenden uren werk in. Ik heb echt geen idee voor hoeveel hij verkocht gaat worden".

Het absolute pronkstuk van de hele veiling is volgens Breukels het boegbeeld van De Delft. Op de vraag wat die moet gaan opbrengen antwoord hij: "het is onbetaalbaar. De emotionele waarde is waanzinnig groot maar hij staat op dit moment te koop op de veilig voor schamele duizend euro".

Als Breukels moet gokken dan zal de veiling tussen de vijftig en de honderdduizend euro moeten opleveren. Genoeg om alle kosten te dekken. De veiling sluit zijn virtuele deuren op donderdag 11 juli om 10.00.