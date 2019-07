Woonstad geschokt: Uitstel Wielewaal heeft 'grote financiële gevolgen'

"Dit heeft grote financiële gevolgen. We hadden gehoopt eind dit jaar te kunnen beginnen. Elke dag dat er niet wordt gebouwd, kost geld. De aannemers zijn al vastgelegd", vervolgt de zegsman.

Woonstad is in gesprek met de gemeente Rotterdam wat de vervolgstap moet worden. In elk geval zal er een milieueffectrapportage moeten komen. Ook is het niet uitgesloten dat sommige onderzoeken moeten worden geactualiseerd.

De klap kwam bij Woonstad extra hard aan omdat er geen rekening was gehouden met een snelle uitspraak van de Raad van State. De bestuurlijke rechter vond echter na het lezen van de stukken dat er geen zitting nodig was.

Daarom was de Raad van State er evenmin aan gehouden om de uitspraak - zoals elke week - op een woensdag te doen. Het besluit was dan ook voor alle partijen een verrassing.