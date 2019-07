Dordrecht op koers met binnenhalen banen

In vier jaar tijd vierduizend banen naar Dordrecht halen. Dat was één van de ambities van burgemeester en wethouders in de stad. Na ruim een jaar lijkt de gemeente aardig op koers te liggen.

"De teller staat nu op negenhonderd en ik ben optimistisch gestemd dat we medio 2022 op die vierduizend uitkomen", zegt wethouder Maarten Burggraaf (VVD) van Economie. "Het mag ook wel iets minder zijn, als de vaart er maar in blijft."

Dagje uit

Naast de 'lokkertjes' die vrijwel elke gemeente hanteert om bedrijven binnen te halen (goede locaties, snelle hulp en begeleiding), biedt Dordt alle werknemers van een nieuw bedrijf in de stad een dagje uit aan.

"Lang niet alle werknemers wonen in Dordt, dus wij bieden ze de kans om kennis te maken met onze oude binnenstad. Dat ze weten wat de stad te bieden heeft, zoals de musea, winkels en terrassen", legt Burggraaf uit.

Directeur Jeroen Philtjens van het Belgische bouwbedrijf Besix is bewust in Dordrecht neergestreken. "Dordrecht is de mooiste stad van Holland, ligt vlak bij Rotterdam en aan de A16, dus dat is mooi voor onze Belgische contacten."

Zijn bedrijf, dat geopend is op het bedrijvenpark Amstelwijck, zorgt voor tachtig banen in Dordt. Burggraaf is blij: "Ik hou de teller bij op een speciale banenmeter op mijn werkkamer in het Stadskantoor. Zo houden we onszelf scherp."