James B. werd aangehouden in een Rotterdams hotel, FOTO: MediaTV

De Amerikaan die vastzit voor het misbruiken van de 12-jarige Hania uit Rotterdam, blijft zeker drie maanden langer in voor-arrest. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.

Het meisje verdween twee weken geleden. Een dag later werd ze herkend bij een hotel in Rotterdam, waar ze samen met de Amerikaan was.

Tegen de man werd ook een tweede aangifte gedaan. Die is afkomstig van een vrouw die zegt dat ze negentien jaar geleden door de man werd verkracht.