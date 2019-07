Excelsior wint oefenduel met TOP Oss (3-1)

Excelsior wint met 3-1 van TOP Oss, in de vierde wedstrijd van deze voorbereiding.

Ook de vierde oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen is door Excelsior winnend afgesloten. In Delden, waar de Kralingers deze week op trainingskamp zijn, won de ploeg van Ricardo Moniz met 3-1 van TOP Oss.