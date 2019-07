Wethouder Said Kasmi

Wethouder Kasmi: 'Dekkingsvoorstel songfestival in najaar'

De gemeenteraad van Rotterdam heeft dinsdagmiddag ingestemd met het plan van de stad om volgend jaar het Eurovisie Songfestival te organiseren, maar het is niet bekend waar het benodigde geld vandaan komt. ''In het najaar komt het dekkingsvoorstel,'' zegt wethouder Said Kasmi.