Wethouder Sleeking overleeft motie van wantrouwen

Wethouder Piet Sleeking hoeft van de coalitiepartijen in de Dordtse gemeenteraad niet weg. Zij stemden tegen een motie van wantrouwen, die tegen hem was ingediend.

Een motie van treurnis, gericht tegen het hele college van burgemeester en wethouders, leverde dezelfde stemverhouding op. Het was het slot van een debat over het Leger des Heils.

Na de raadsverkiezingen van maart 2018 werd bekend dat de instelling z'n dagopvang zou verhuizen naar het Kromhout, de plek waar ook de nachtopvang is.

In het Kasperspad gaf dat grote onrust, omdat de buurt al jaren overlast heeft van cliënten van een aantal zorginstellingen in dat gebied. In december 2018 sloeg de onrust om in woede.

[artcile:175303:Dordtse buurt is overlast Leger des Heils spuugzat]De verhuizing, zo werd toen duidelijk, was al twee-en-half jaar bekend bij de drie Beter voor Dordt wethouders, waaronder Sleeking. Zij informeerden echter de buurt noch de Raad.

"Verhuizen was een optie. Zolang dat niet zeker was, wilden wij niet communiceren, want dat zou onnodig onrust geven in de buurt", zo legde Sleeking dinsdag uit.

Fout

Zelfs toen een buurtbewoner informeerde of er mogelijk een verhuisplan lag werd dat door een ambtenaar ontkend. "Dat was fout, ik ben daarvoor verantwoordelijk", zei Sleeking.

Hij zei spijt te hebben niet eerder te hebben gecommuniceerd naar omwonenden en de gemeenteraad: "Mensen voelden zich gepiepeld en dat was niet mijn bedoeling."

De coalitie van Beter voor Dordt, VVD, CDA en ChrUnie/SGP nam genoegen met zijn uitleg. De oppositie sprak van "politieke doodzonde" en kwam met de moties, die geen meerderheid kregen.

Buurtbewoners Klaas de Vries en Rob Gerritsen accepteerden de excuses van Sleeking, maar vroegen om blijvende aandacht voor de overlast in hun buurt: "want die is nog steeds groot".