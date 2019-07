Vluchtauto gevonden na fatale schietpartij aan de Westkousdijk

De politie heeft de vluchtauto teruggevonden die gebruikt zou zijn bij de fatale beschieting aan de Westkousdijk in Rotterdam-West. De auto was eerst aan de Heemraadsingel gezet. Later werd die verplaatst naar de Suze Groeneweglaan.

Vorige week werd een 25-jarige man in een auto beschoten. Een paar dagen later overleed het slachtoffer.

In het programma Opsporing Verzocht werd aandacht besteed aan deze zaak. Volgens de politie is de schutter een man die vermoedelijk alleen handelde.

"De schutter reed in een huurauto en die hebben we gevonden. Door onderzoek hebben we de route in kaart gebracht. We weten dus waar de auto door getuigen gezien kan zijn," zegt de woordvoerder.

De politie houdt er rekening mee dat het mogelijk gaat om een afrekening in het criminele circuit.

Een groep mensen heeft dinsdagavond bloemen gelegd bij de plek waar het 25-jarige slachtoffer is neergeschtoen.