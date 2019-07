Oppositie: 'Rotterdams stadsbestuur leeft op de pof'

"Er wordt teveel op de pof betaald en de bezuinigingen op de buitenruimte moeten worden teruggedraaid". De oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad is duidelijk in haar oordeel over de plannen van het stadsbestuur voor het komende jaar.

De coalitie vindt dat de plannen juist goed zijn. Veranderingen zouden er juist voor zorgen dat uiteindelijk veel van de gestelde doelen niet gehaald worden en dat gaat niet gebeuren.

De Rotterdamse politiek vergadert deze week over de voorjaarsnota. Aan begin werd teruggekeken op het eerste jaar van de coalitie. Waar volgens de coalitiepartijen sprake is van een goed jaar waarin belangrijke veranderingen in gang zijn gezet, klaagt de oppositie over bezuinigingen en een groot aantal schandalen.

Prijs schieten

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam: "Je kunt zeggen het was een heerlijk jaar voor de oppositie. Als het niet om zoveel politiek onbenul was gegaan op zulke belangrijke thema's. Het was bijna elke week in deze zaal wel prijsschieten". Eerdmans doelde op de affaire rond de opgestapte wethouder Visser na het lekken van een geheim document, de affaire van Van Gils, de problemen rondom het schooltje Acato en de problemen bij de jeugdzorg.

"U struikelt van debacle naar debacle. De voorliggende voorjaarsnota past daar prima bij. Het is een houtje-touwtje verhaal. Met als hoofdmoot het najagen van elitaire groene wensdromen waar Rotterdammers voor mogen opdraaien", aldus Eerdmans. De PvdA wees erop dat Leefbaar in het vorige college zelf ook allerlei problemen had. Ook intern met een wethouderscoup. DENK beschuldigde de PvdA ervan toen ze zelf in de oppositie zat geklaagd te hebben dat de oppositie buitenspel gezet werd, maar nu hetzelfde doet.

Op de pof leven

Een groot deel van de kritiek op de nieuwe plannen van het stadsbestuur gingen over het nu al gebruiken van opbrengsten van de verkoop van Eneco, terwijl het bedrijf nog lang niet is verkocht. VVD-leider Karremans verdedigde dat. "Dat betalen we volgend jaar weer netjes terug. Dus een gok nemen is het niet. Dit is heel verantwoord. Als we wachten met de energietransitie dan gaan we de plannen die we voor het klimaat hebben gesteld niet halen".

Denk zegt dat het helemaal niet zeker is dat het geld terug wordt verdiend. Fractievoorzitter Stephan van Baarle noemt VVD-leider Karremans de "opper-Pinokkio van de Rotterdamse politiek" omdat hij zo zijn afspraken niet kan nakomen over sluitende gemeentebegroting.

De politici duikelden over elkaar heen met beschuldigingen en persoonlijke aanvallen. "Leugenaar, hypocriet". Burgemeester Aboutaleb riep iedereen op om de rust te bewaren en het respect naar elkaar te behouden.

Probleempunten

Andere probleempunten voor de oppositiepartijen zijn de bezuiniging van 17 miljoen euro op de buitenruimte, verhoging van de afvalstoffenheffing met 6 procent, het invoeren van een speciaal parkeertarief rondom het centrum, het nog openstaan van een bezuiniging van 20 miljoen euro en het interen op de reserves.

Nida wilde duidelijkheid dat er vorig jaar 2 miljoen euro is blijven liggen dat bestemd was armoedebestrijdig. Dat geld dreigt nu in een ander potje te komen. Nida vindt dat het gereserveerd moet blijven voor armoedebestrijding.

Leefbaar Rotterdam wil dat er duidelijkheid komt over of het AZC in de Beverwaard. Gaat het na de afgesproken periode in juli 2021 ook echt weg? Wethouder Wijbenga bevestigde dat, maar wat er verder komt, kon hij nog niet zeggen. Daar worden nu plannen voor gemaakt.

Komende donderdag vergadert de gemeenteraad verder over de Voorjaarsnota.