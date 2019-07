'Contract Achahbar bij PEC Zwolle ontbonden'

Het contract van oud-Feyenoorder Anass Achahbar is ontbonden. De 25-jarige aanvaller lag nog voor een jaar vast, maar die verbintenis is nu teniet gedaan, meldt De Stentor. Achahbar debuteerde in 2011 nog in het shirt van Feyenoord.

Zijn hoogtepunt in Rotterdam kende Achahbar in 2015 tegen PSV, toen hij twee keer wist te scoren in De Kuip. Een jaar later vertrok hij naar PEC, waar hij in zijn eerste seizoen niet wist te scoren in negentien wedstrijden. De afgelopen twee seizoenen werd hij uitgeleend aan NEC.

In Nijmegen kwam Achahbar tot 22 goals, maar midden in het afgelopen seizoen ging het mis na een aanvaring met trainer Jack de Gier. Achahbar werd verbannen naar Jong NEC en maakte geen minuten meer in de hoofdmacht.