Eerste kalfje geboren op Floating Farm Rotterdam

Een primeur voor de Floating Farm in de Merwehaven in Rotterdam. Het eerste kalfje op de drijvende boerderij is geboren. De bruin-wit gevlekte koe Jose104 kwam vorige week donderdag ter wereld.

Meer dan dertig koeien staan sinds mei op de drijvende boerderij in het havengebied. Het gaat om Maas-Rijn-IJsselkoeien (MRIJ), die naast melkkoe ook geschikt zijn als vleesleverancier.



Boer Albert is ontzettend trots op de nieuwste telg. "Het gaat hartstikke goed met haar. Ze is levendig, speels, kijkt fris uit haar ogen en haar oren staan enthousiast. Als ik langskom, staat ze meteen op en wil ze eten."

Aparte ruimte

Het kalfje staat momenteel in een andere ruimte dan haar moeder. "We hadden een hokje om haar heen gemaakt. Toen mocht ze er even uit, maar zocht ze zelf de rust weer op en ging ze in haar eigen ruimte liggen", zegt Albert. "Ze heeft er geen seconde stress van."

Door het kalfje in een aparte ruimte te plaatsen, kan Albert ervoor zorgen dat ze in een schone en veilige omgeving staat. "Dat is in de stal lastiger. En moeder doet het ook super, die heeft er ook geen last van."

Ludieke naam

Hoewel Jose104 een primeur is voor de Floating Farm, doet haar naam dat niet zozeer vermoeden. "We zijn er nog mee bezig om haar misschien via een Facebookpoll een ludiekere naam te geven", zegt Albert. "Ik ben verplicht vanuit de overheid om dit kalfje direct dezelfde werkdag aan te melden. Daarom hebben we eerst voor een standaardnaam gekozen; wellicht dat er nog wat leukers uit te halen is."