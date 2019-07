Reddingsboot uit Tweede Wereldoorlog nieuwe aanwinst Historyland

Historyland in Hellevoetsluis heeft een nieuwe aanwinst: de Jan Lels. Het gaat om een 32 meter lange en 32 ton wegende reddingsboot die in 1931 in Hoek van Holland te water werd gelaten.

"De eerste grote reddingsactie met deze boot was op de Maasvlakte tijdens de Tweede Wereldoorlog", weet Arie van den Ban van Historyland. "In oktober 1941 was er eens storm en was het koud. Toen werden er negentien mensen van een afgebroken voorschip van een Duitse boot gehaald."

Van den Ban is ook historicus en weet hoe de boot aan de opvallende naam Jan Lels komt. Niet de eerste kapitein ligt daaraan te grondslag. "Lels was directeur van de Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij", weet hij. "Ook was hij directeur van de Nederlandse Stoombootrederij en van Smit, de welbekende sleepdienst. Omdat hij zo belangrijk was, heeft het schip zijn naam gekregen."

De boot ligt nu tien dagen in Hellevoetsluis. "Het was nog een klus om hem hierheen getakeld te krijgen", vertelt Van den Ban. "Nu moeten we hem nog optuigen. Ook moet hij nog een lakje krijgen en klaargemaakt worden dat er kinderen op kunnen klimmen. Straks kun je ook door de raampjes kijken. Die zaten er tijdens de oorlog en de vaart nog niet in. Daar had je toen alleen maar last van."

V2-raketkop

In tegenstelling tot veel van de attributen die op het terrein liggen heeft de boot geen geld gekost. "We hebben hem in bruikleen van stichting Jan Lels", weet Van den Ban. "Voor de tanks die je daar ziet betaal je flinke bedragen", wijst hij naar enkele voertuigen.

De reddingsboot maakt onderdeel uit van het Tweede Wereldoorlog-gedeelte van het themapark. Zo laat de tentoonstelling ‘1940 – 1945’ ook nog uniformen zien die daadwerkelijk zijn gedragen door Nederlandse, Duitse, Engelse, Amerikaanse en Canadese militairen. En zijn er bijvoorbeeld twee kanonnen en een V2-raketkop te bewonderen.