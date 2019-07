Ruzie over busjes in de wijk loopt uit de hand

Werkbusjes in de wijk parkeren wordt niet door iedereen op prijs gesteld. In de Sweelinckstraat in Vlaardingen liep het verschil van mening in de nacht van dinsdag op woensdag uit de hand. Daar zijn de busjes ondergekalkt met de tekst 'Not my problem'.

Buurtbewoner Dennis is één van de gedupeerden. Het busje van het taxibedrijf waar hij werkt werd ook beschreven. "We hebben wel een vermoeden wie dit heeft gedaan. Het is rond 02:30 uur gebeurd. Er zijn camerabeelden."

In de straat in de Vopwijk is al langer discussie over het parkeren van bedrijfsbusjes. Dennis: "Eerst werd daarvoor handhaving van de gemeente gebeld. Maar toen bleek dat de busjes niet te groot waren om een bekeuring te kunnen uitschrijven."

De actie van de afgelopen nacht wordt zeker niet gewaardeerd. "Je kunt niet eigen rechter spelen. Hopelijk staat er iets op de camerabeelden. En we gaan aangifte doen. Dit accepteren we niet."