Schiedam zet streep door locaties coffeeshop

Burgemeester Lamers van Schiedam heeft onrust in enkele buurten de kop ingedrukt door een streep te zetten door mogelijke locaties voor een vierde coffeeshop in de stad. Na de zomer wordt pas een keuze gemaakt uit de overgebleven plekken.

De stad heeft een vacature voor een vierde wietshop openstaan sinds het verkooppunt aan de Boterstraat is gesloten. Zo'n vijftien potentiële uitbaters meldden zich bij de gemeente. Enkelen vroegen ook meteen een omgevingsvergunning aan, die de gemeente moet publiceren. Zodoende lekten de mogelijke locaties uit en ontstond onrust bij omwonenden. Er werden zelf petities gestart tegen de komst.

"We zetten definitief een streep door vier adressen", zegt Lamers. "Het Rubensplein 4G, de Rotterdamsedijk 259, het Broersvest 12A en de Schiedamseweg 26 in Kethel vallen af." Daar zou een coffeeshop een veiligheidsrisico vormen of te dicht in de buurt van een school of 'gevoelige locatie' zitten.

De komende week zullen nog vier a vijf locaties worden afgewezen. Uit de overgebleven plekken wordt na uitgebreide screening een keuze gemaakt. "We kijken naar antecedenten van de ondernemers, hoe financieren ze de zaak, er komt een Bibob-toets om naar de integriteit te kijken en dan praten we in september met de buurt waar een vierde Schiedamse coffeeshop zou kunnen komen."

Omdat de huidige drie wietshops in en rond het centrum liggen, gaat de voorkeur van Schiedam uit naar een pek aan de randen van de gemeente.