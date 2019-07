Excelsior oefent op 20 juli tegen KV Kortrijk

Afgelopen dinsdag oefende Excelsior voor de vierde keer in voorbereiding op het nieuwe seizoen. TOP Oss werd met 3-1 verslagen. Komende vrijdag is Go Ahead Eagles de volgende oefenpartner, op dinsdag 16 juli is Heracles Almelo de tegenstander in een vriendschappelijk duel.

Na de wedstrijd tegen KV Kortrijk over anderhalve week treft Excelsior ook nog Anorthosis Famagusta en FC Den Bosch.