Twee ontsnapte Belgische gevangenen gepakt in Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft woensdagochtend twee gevangenen opgepakt, die de afgelopen dagen zijn ontsnapt uit de gevangenis van Ruiselede in België. Er is nog één ontsnapte gevangene voortvluchtig.

"De aanhouding kwam na een routinecontrole", zegt een woordvoerder van de politie. "We hebben de identiteit nagetrokken, waaruit bleek dat ze voortvluchtig waren. Toen hebben we ze in de kraag gevat. De Belgische politie is er blij mee."

Twee gedetineerden vluchtten afgelopen vrijdag vanuit de gevangenis nadat ze een cipier hadden bedreigd en de deur hadden geforceerd met een brandblusapparaat.

Een ­derde gevangene ontsnapte een aantal dagen later uit het douchecomplex.

België gaat om uitlevering van het opgepakte duo vragen.