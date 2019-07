Is dit de video waarmee Rotterdam het Songfestival gaat binnenhalen?

De Rotterdamse filmmakers André Freyssen en Rien Bexkens hebben een film gemaakt ter ondersteuning van het Rotterdamse bidbook voor het Eurovisie Songfestival. Wethouder Said Kasmi heeft het plan woensdag aangeboden bij de NPO in Hilversum.

De video laat volgens de filmmakers zien waar Rotterdam voor staat en wat mensen van Rotterdam als gaststad kunnen verwachten, mocht het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Rotterdam worden georganiseerd.

Bekijk de video hier:



"We hebben het echte beeld van het Rotterdam nu laten zien", vertelt producent Freyssen. "Er is niets in scene gezet. Het is een dag uit het dagelijks leven in Rotterdam. For Real, dat is ook de titel van het bidbook."

Een aantal bekende Rotterdammers heeft meegewerkt aan de film. Zo zijn onder anderen zangeres Ntjam Rosie, en rappers Jordy Dijkshoorn (De Likt) en Winston Bergwijn (Winne) te zien. "Ze zijn gefilmd tijdens hun dagelijks leven", aldus Freyssen. "De één bij de kapper en de ander bij een bezoek aan een museum."

Rotterdam is één van de vijf steden die nog in de race is om het liedjesfestijn te organiseren. Ook Utrecht, Maastricht, Arnhem en Den Bosch doen vooralsnog een gooi naar de organisatie. De definitieve keuze voor de gaststad wordt in augustus bekendgemaakt.