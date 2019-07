The Performance Bar genomineerd voor prestigieuze theaterprijs

Het Rotterdamse kunstenaarsduo Daniel van den Broeke en Florian Borstlap van The Preformance Bar is genomineerd voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2019. Deze belangrijke theaterprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan twee makers die iets positief bijdragen aan de Nederlandse podiumkunsten.

Naast de prijs krijgt iedere winnaar ook zestigduizend euro om te besteden aan de eigen artistieke ontwikkeling. Op 9 september is de prijsuitreiking.

De organisatie achter de prijs is lovend over het Rotterdamse duo. "Het belangrijkste wapenfeit van Borstlap en van den Broeke is The Performance Bar, een succesvol, onconventioneel initiatief dat gehuisvest is in het Rotterdamse undergroundpodium Worm."

Ook de in Rotterdam geboren theatermaker Alexandra Broeder is genomineerd, net als choreografe Florentina Holzinger, pianist/componist Matteo Myderwyk en choreograaf Guilherme Miotto.