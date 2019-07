Twee jaar cel voor fataal ongeluk bij Lekkerkerk

Richard van den H. uit Krimpen aan den IJssel moet twee jaar de cel in voor het veroorzaken van een fataal ongeluk na een verkeersruzie, vlak voor kerst vorig jaar. Daarbij vielen twee doden.

De rechtbank in Den Haag acht bewezen dat Van den H. (29) zijn auto plotseling stilzette op de N210 in Lekkerkerk, waardoor ook de bestuurder van de auto met wie hij ruzie had moest stoppen. Een achteropkomend busje kon een botsing niet vermijden.

In de middelste auto zaten vier broers en de vriendin van een van hen. Zij en een van de broers kwamen om het leven, de anderen raakten zwaargewond.

De rechtbank oordeelde dat Van den H. "buitengewoon onvoorzichtig" heeft gereden en roekeloos is geweest. "De rechtbank verwijt u dat twee jonge mensen uit het leven zijn gerukt en dat de andere drie nog altijd gezondheidsklachten hebben."

Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel geëist. Maar dat vond de rechtbank te lang voor de mate waarin Van den H. schuldig is bevonden.

Van den H. was onder invloed van marihuana en cocaïne toen hij in de auto stapte. Hij moet ook vier jaar lang zijn rijbewijs inleveren.