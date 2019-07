'Ieder pondje gaat door het mondje, ook bij huisdieren'

"We zeggen wel eens 'ieder pondje gaat door het mondje', maar dat is voor huisdieren ook zo. Ze krijgen te veel binnen of ze bewegen te weinig." Uit schattingen blijkt ongeveer één op de vier huisdieren min of meer te dik te is. Dat zijn volgens de dierenarts niet alleen katten en honden, maar bijvoorbeeld ook konijnen.

Maar hoe stel je vast dat je huisdier te dik is? "Meestal kijken we naar het lichaam. Als je eroverheen aait, moet je de ribben nog relatief goed kunnen voelen", zegt De Deugd. "De buik moet zelfs een beetje getailleerd zijn en niet naar buiten steken."

Overgewicht

Bij vijf procent te dik wordt al gesproken over overgewicht; bij twintig procent is het ernstig overgewicht. "Je moet je voorstellen dat als je een klein hondje hebt van een kilo of vijf die eigenlijk vier hoort te wegen, dat is dan maar één kilootje, maar is 'ie wel twintig procent te dik."

Veel voorkomende klachten door overgewicht zijn gewrichtsproblemen. "Met name oude honden hebben al problemen met bewegen; als ze te zwaar zijn wordt dat alleen maar erger", vertelt De Deugd. Ook hart- en vaatziekten komen geregeld voor. "Bij dikke katten is het daarnaast zo dat ze veel meer kans hebben op suikerziekte."

Meer bewegen en minder eten

Meer bewegen en minder eten is - net als bij de meeste mensen - de oplossing. Volgens de dierenarts moet je goed kijken naar de hoeveelheden voeding die een dier nodig heeft. "Dat hangt af van het dier; vaak kun je het vinden op de verpakking van het voer", zegt De Deugd. Daarnaast maakt het ook uit of je huisdier gecastreerd of gesteriliseerd is. "Gecastreerde katten en honden hebben ongeveer een derde minder eten nodig."

Bewegen gaat bij het ene huisdier gemakkelijker dan bij de ander. "Een kat laat zich meestal niet aan een lijntje meevoeren om te wandelen. Maar je kan er ook mee spelen, met bijvoorbeeld een balletje of propje."

Insuline

De Deugd kent als dierenarts ook de succesverhalen van dieren die van hun overgewicht af zijn gekomen. "We hebben een keer een behoorlijk dikke kat gehad met suikerziekte. Daar zijn speciale voeders voor te krijgen, waardoor ze ook afvallen. Die kat is uiteindelijk zodanig afgevallen dat hij zelfs geen insuline meer hoefde te hebben. Dat is toch wel heel erg fijn."