Rebels Zwijndrecht kleurt met begroting expres buiten de lijntjes

Vooral de kosten voor zaken als jeugdzorg rijzen volgens Zwijndrecht de pan uit. Daarvoor zou veel meer geld van de rijksoverheid moeten komen.

Zwijndrecht is voor zover bekend de eerste gemeente die bewust niet gaat bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen. Wethouder Tycho Jansen (SGP/ChristenUnie) wil op deze manier een discussie over het onderwerp ontketenen.

Bezuiniging

Sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor taken op het gebied van werk, zorg en jeugd, heeft het kabinet daar flink op bezuinigd. Vooral de jeugdzorg was de dupe.

In drie jaar tijd haalde het Rijk vijftien procent van het budget af. Het idee was dat de gemeente problemen zou signaleren voordat ze onhanteerbaar groot zouden worden. Preventie en lichte hulp aan huis zouden dure, specialistische zorg deels overbodig maken.

Maar de vraag naar zorg nam juist toe: het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt, is sinds 2015 met twaalf procent gestegen.