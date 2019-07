Werknemers ADM Europoort leggen werk neer

De actie begon dinsdagavond na het klappen van het cao-overleg. "Dat overleg was al binnen een uur afgelopen, want ADM gaf op wezenlijke punten niet of nauwelijks toe", zegt Cees Bos van FNV. "De avondploeg legde hierna direct het werk neer en de nachtploeg nam het stokje over. Ook de dagploeg is woensdag maar een deel van de tijd aan het werk gegaan."

Het gevolg van de staking is dat schepen die laden en lossen bij de ADM-terminal moeten wachten.

"Als onze eisen niet worden ingewilligd", vervolgt Bos. "Dan kan het zijn dat er aan het einde van de week een grotere staking komt. Ik verwacht ook dat het nodig is. Zeker als je kijkt naar de houding van ADM."

FNV Havens eist meer loon en het handhaven van de reparatie van de WW, die nog wel in de oude cao is geregeld.