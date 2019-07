Burgemeester Vlaardingen over ontploffing in flat: buitengewoon treurig

Burgemeester van Vlaardingen Annemiek Jetten over het drama in de woning aan de Van der Waalsstraat

"Vrijdag werd er al een strafrechtelijk onderzoek aangekondigd", zegt Jetten. "Dan verwacht je dat er iets meer aan de hand is dan louter een ongeval. Maar dat dit er uitkomt.... Dit is buitengewoon treurig voor iedereen die dit aangaat en alle mensen er omheen."

Het gezin had een goede naam in de buurt. Volgens Jetten is wat er gebeurd is "onverklaarbaar".

"Heel veel gevoelens van verlies en verdriet blijven er na de nieuwe informatie ook", zegt de burgemeester. "Misschien is de context gewijzigd. Het verlies blijft. Mensen herinneren zich een aardig en lief mens."

Wees

Twee kinderen zijn door de explosie wees geworden. "Een minder- en een meerderjarig kind", weet de burgemeester. "We zijn via de politie aan het kijken wat we kunnen en wat we mogen doen. We proberen zo goed mogelijk voor de kinderen te zorgen. Ook andere nabestaanden hebben vandaag een moeilijke boodschap gekregen. Voor hen moeten we er ook zijn."

Na de explosie afgelopen vrijdag was er een bijeenkomst. Burgemeester Jetten sluit niet uit dat er nu weer een samenzijn voor belangstellenden komt. "Alles wat helpt om mensen te steunen, faciliteren we. We zijn nu met de wijkagent aan het kijken of er bij de omwonenden vraag naar is."