Barendrechters moeten in strijd tegen windmolens zonder gemeente verder

De stichting Wind van Voren zal de strijd tegen de hoge windmolens langs de Oude Maas in de Hoeksche Waard zonder de steun van de gemeente Barendrecht moeten voortzetten. De gemeenteraad heeft dinsdagavond besloten om te stoppen met de juridische weg. Ook zal Barendrecht de stichting niet financieel ondersteunen.

De Raad van State besloot onlangs dat de vijf torenhoge windmolens in Heinenoord - recht tegenover Barendrecht - mogen komen. De bewoners, verenigd in de stichting Wind van Voren, zeiden toen al te overwegen om naar het Europees Hof te stappen.



Het was vervolgens aan de gemeente Barendrecht, die ook meedeed in de Raad van State-zaak, om een besluit te nemen. De raad besloot tot terugtrekken, omdat zelfs een spoedprocedure anderhalf jaar zou duren. In de tussentijd zou de bouw van de windmolens gewoon door kunnen gaan.

Een motie om de stichting financieel te ondersteunen kon niet rekenen op een meerderheid. Wel kan de stichting bij de gemeente aankloppen voor juridisch advies.

Haalbaarheid

De stichting Wind van Voren vaardigt de komende week een advocaat af naar Brussel. Die gaat daar de juridische haalbaarheid van een beroep bij het Europees Hof beoordelen.

Afhankelijk van zijn bevindingen wordt besloten of de bewoners doorgaan en hoe het geld bijeen moet worden geschraapt.