Songfestival-kenner Frits Huffnagel: Rotterdam hoort tot de favorieten

Huffnagel is er woensdag bij als vijf steden in Hilversum hun zogeheten bidbooks inleveren. De kandidaten geven daarin aan hoe ze het evenement op poten willen gaan zetten. Naast Rotterdam zijn Arnhem, Den Bosch, Utrecht en Maastricht nog in de race.

Over Rotterdam en Maastricht zegt Huffnagel: "Het zijn twee steden waarvan je weet: als ze ja zeggen, gebeurt het ook. Niet lullen maar poetsen komt niet voor niks uit Rotterdam."

De steden die nu nog over zijn, voldoen stuk voor stuk aan belangrijke criteria, zegt hij. Zo hebben ze allemaal een goede hal om het evenement in te organiseren en zijn ze prima te bereiken. Wat dan de doorslag gaat geven?

Huffnagel: "De vraag hoeveel een stad zelf wil bijdragen aan de kosten. En ja, het gaat ook een beetje om het gevoel, hè."

Huffnagel was voorheen wethouder in Amsterdam en Den Haag. In die rol hield hij zich veel bezig met citymarketing. Tegenwoordig doet hij dat met zijn eigen bedrijf.

Het Songfestival kan voor een stad van grote waarde zijn. "Het is het grootste muziekfestival van de wereld, waar meer dan 180 miljoen mensen naar kijken. Dus als je de keuze moet maken: doen we wat geld naar city marketing of organiseren we het Eurovisie Songfestival dan is dat laatste een heel goede keus."