Eerste Rotterdamse ouderenhub gelanceerd

In Prinsenland/Het Lage land is de eerste ouderenhub van Rotterdam geopend door wethouders Sven de Langen (Ouderen) en Bas Kurvers (Wonen).

In een ouderenhub is zorg voor ouderen gecentreerd. "De afgelopen jaren zijn veel voorzieningen voor ouderen verdwenen", legt wethouder De Jonge uit. "Denk aan ouderenrestaurants, huismeesters of gemeenschappelijke ruimte voor activiteiten."

Volgens De Langen is al dat geld voor die voorzieningen verdeeld over meerdere instelling. "Die ouderenhub komt op een plek in de stad waar veel ouderen wonen. We hebben al die potjes met geld op één hoop gegooid, zodat er wél mogelijkheden zijn voor die voorzieningen."

Veertig miljoen

Rotterdam investeert de komende vier jaar in totaal veertien miljoen euro aan beter voorzieningen voor ouderen.

Volgens De Langen wordt in het ouderencentrum met een aantal speciaal geselecteerde dienstverleners gewerkt. De hoop is dat een zorgaanbieder efficiënter kan werken en zo meer kan betekenen voor ouderen.

Wethouder Kurvers vult aan: "Ik wil dat Rotterdammers in hun eigen wijk oud kunnen worden, dichtbij hun sociale contacten. Daarom wil ik woningen beter geschikt maken om langer thuis te blijven wonen en een buitenruimte met toegankelijke looproutes en scootmobielstallingen."