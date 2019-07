Hoe is het met Sander Janssen en Willem Holleeder?

Traditioneel op woensdag blikken we terug op een eerder gesprek op Radio Rijnmond. In februari 2017 stond advocaat Sander Janssen aan de vooravond van het grote proces tegen zijn cliënt Willem Holleeder. De afloop kent u: Holleeder kreeg levenslang voor zes levensdelicten.

In 2017 was de advocaat nog optimistisch dat met name de verklaringen van de zussen van Holleeder als onbetrouwbaar werden gezien. Maar de rechter gelooft ze integraal. Janssen: "Dat was natuurlijk teleurstellend. Gedurende het proces kreeg ik het gevoel dat de rechtbank al een vergevorderd beeld had gevormd. Ze hebben de karikatuur van Holleeder in stand gehouden en dat doet geen recht aan de werkelijkheid."

Het vonnis was snoeihard: Willem Holleeder als gewetenloze schurk. Net als in de boeken van zijn zus Astrid Holleeder en de tv-serie Judas. Heeft Holleeder ernaar gekeken? "Hij zei dat hij bij de tweede aflevering al in slaap viel. Hij vond het niet zo spannend..."

Tv-serie

Maar ook: "Het is natuurlijk ongekend dat je als verdachte zó wordt weggezet in een tv-serie, terwijl de rechter nog moet beslissen. Veel verder kan trial by media niet gaan. Maar ik denk dat we er in de rechtszaal redelijk in geslaagd zijn een ander beeld neer te zetten dan dat van de über-boef."

Ook na het vonnis kregen Holleeder en zijn advocaten de nodige kritiek te verduren. Ex-politiewoordvoerder Klaas Wilting twitterde: "Fantastisch, nooit meer vrij. Alles wat zijn dure advocaten inbrachten met grond gelijk gemaakt. Dat doet mij goed, gezien hun vele aanvallen op 't werk van politie/justitie. Met deze uitspraak zijn ook zij een kopje kleiner gemaakt."

Janssen: "Dat slaat natuurlijk nergens op. Zijn wij duur? Nee, dit is een toegevoegde zaak. Ach, je kunt je er maar het beste niets van aantrekken. Zeker als je ziet wat hij verder nog twittert.."

Huwelijksaanzoeken

Daar staat tegenover dat Willem Holleeder ook veel fanmail kreeg. "Vandaag nog. Het is ongelooflijk wat mensen allemaal naar hem sturen. Verzoeken om seks, een lening. Ook huwelijksaanzoeken. Ja, deze zaak triggert iets bij mensen. Het is natuurlijk ook een fascinerende persoon: die tegenstelling tussen de gezellige jongen uit de Jordaan en de vreselijke dingen waarvan hij wordt verdacht."

Sander Janssen gaat op papier zetten waarom er een hoger beroep moet komen. "Dan is het vakantie en daarna heb ik weer tijd voor iets anders. Het is ook wel goed om mij de komende tijd op andere zaken te richten."

Klik op de blauwe tegel bovenaan voor het gesprek met Sander Janssen. Het eerste deel is van februari 2017. Het recente gesprek begint op 29'33".