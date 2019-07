Joodse kinderen van toen terug in Hoek van Holland

Voordat de Tweede Wereldoorlog in Nederland uitbrak werden grote delen van Europa al door de nazi's geteisterd. Joodse ouders die vreesden voor het leven van hun kinderen stuurden ze per trein naar Engeland.

Zo'n 10-duizend kinderen tot 17 jaar wisten de overtocht naar de vrijheid te maken. Per trein vanuit Wenen naar Hoek van Holland en per boot naar Harwich. Daar kwamen de vluchtelingen in gastgezinnen. Het ging voornamelijk om kinderen uit nazi-Duitsland, Oostenrijk, Polen en het toenmalige Tsjechoslowakije.

Reis opnieuw

Woensdag kwam een aantal kinderen van toen naar het kindermonument in Hoek van Holland. De hoogbejaarden maakten de complete reis vanuit Wenen nogmaals, met hun nazaten. Mark Burin (83) was destijds drie jaar en had geen idee waarom hij door zijn ouders werd afgestaan.

"Waar waren mijn vader en moeder?", vertelt hij met tranen in zijn ogen. "Wat heb ik verkeerd gedaan? Ben ik een rotjoch?", vertelt de krasse tachtiger die in de VS woont. "Ik schreeuwde, schopte om me heen maar weet nu dat het beste was voor me".

Ook Ralph Mollerick (89) is geroerd als hij weer terug is in Hoek van Holland. "Ik was acht jaar destijds en heb mijn ouders nooit meer gezien", vertelt hij. "Kijk, dat ben ik, een jochie van acht", wijst hij op het standbeeld van het kind dat hij had kunnen zijn.

"Mij werd verteld dat m'n ouders me naar drie maanden op zouden halen om naar Amerika te gaan. Ze zijn nooit gekomen en hebben de oorlog niet overleefd". Traumatisch noemt hij het. "Stel je voor als ouder, het dilemma: je kind op de trein naar de vrijheid of bij ze blijven".

