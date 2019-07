Zes dagen rijbewijs: 37 kilometer te hard in de bebouwde kom

Een beginnend bestuurder is woensdag zijn trotse glimlach over zijn pas behaalde rijbewijs kwijtgeraakt. Hij werd bij een controle op de Randweg in Rotterdam geklokt met een veel te hoge snelheid.

"Een letterlijke flitsactie gehouden", zegt de politie op Twitter. "Vijftien minuten gestaan op de Randweg en één bekeuring."

De bekeuring was voor een beginnend bestuurder, die net zes dagen zijn rijbewijs had. Hij reed 87 kilometer per uur, waar 50 is toegestaan.

Hoe hoog de boete wordt, is nog niet duidelijk. Dat moet de officier van justitie gaan bepalen.