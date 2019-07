Feyenoord pakt de eerste winst tijdens trainingskamp

Ridgeciano Haps na blessureleed weer terug bij Feyenoord: 'Ik voel me goed'

Feyenoord heeft woensdag in Schwaz het eerste oefenduel tijdens het trainingskamp in Oostenrijk gewonnen. De Rotterdammers versloegen SV Darmstadt '98, uitkomend op het op één na hoogste niveau van Duitsland, met 2-1. Namens de rood-witten waren twee jeugdproducten trefzeker.

Na twintig minuten voetballen opende Dylan Vente voor Feyenoord de score. Hij schoot vanuit de draai de 1-0 binnen.

In de tweede helft kwam Feyenoord met een ander elftal binnen de lijnen. Darmstadt kon de achterstand wegwerken. De Duitsers braken vanaf de linkerkant door, waarna Serdar Dursun de 1-1 scoorde. Even later schoot Brandon Manu voor de Duitsers nog op de lat.

Feyenoord werkte die gelijke stand uiteindelijk weg. De 17-jarige spits Nouafal Bannis schoot een kwartier voor tijd raak (2-1). Vlak voor tijd kreeg Bannis nog een grote kans op zijn tweede treffer van de dag. Hij kon echter die kans niet benutten.

Feyenoord-SV Darmstadt '98 2-1 (1-0)

20' 1-0 Dylan Vente

65' 1-1 Serdar Dursun

75' 2-1 Naoufal Bannis

Opstelling Feyenoord - 1e helft: Marsman, St. Juste, Botteghin, Van Beek, Malacia; El Bouchtaoui, Burger, Toornstra; Summerville, Vente, Azarkan

Opstelling Feyenoord 2e helft: Evora; Hall, Geertruida, Van der Heijden, Haps; Kelly, Ayoub, Berghuis; Touré, Bannis, Kökcü

Samenvatting en reacties

