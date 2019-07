Rotterdam speelstad voor OKT waterpolomannen

Rotterdam gaat het komende Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) voor de waterpolomannen organiseren. Van 22 tot en met 29 maart 2020 is Zwemcentrum Rotterdam de plaats van het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Tokio in datzelfde jaar.

De Nederlandse ploeg gaat dan proberen zich voor het eerst sinds twintig jaar te plaatsen voor de Olympische Spelen. Harry van der Meer is de bondscoach van de waterpolomannen.

Het OKT 2020 in Rotterdam zal waarschijnlijk dezelfde opzet krijgen als in 2016. Dat betekent dat er twaalf landen over twee groepen van zes teams gaan strijden om de laatste tickets voor Tokio. Naar verwachting zullen dat nog drie of – waarschijnlijk – vier plaatsbewijzen zijn, zo meldt de KNZB op haar website.