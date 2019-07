Bannis: 'Wil als 17-jarige in de Kuip voor Feyenoord debuteren'

Naoufal Bannis na Feyenoord-Darmstadt (2-1): 'Wil als zeventienjarige in de Kuip debuteren'

Naoufal Bannis was woensdag na afloop van Feyenoord-Darmstadt '98 een tevreden spits. De 17-jarige aanvaller maakte de winnende 2-1 voor de Rotterdammers en mag langzaam aan het 'echte werk' ruiken. "Op die goal heb ik met z'n allen getraind. Dat is mooi meegenomen", zegt Bannis.

Bannis spreekt van pittige trainingen bij het eerste Feyenoord. "Maar hier doe je het voor: je wilt hier beter en sterker van worden." Maar Bannis is ook kritisch op zichzelf, want vlak voor tijd liet hij een grote kans liggen. "Ik ga elke wedstrijd in met het doel om minimaal twee goals te maken."

Zijn doel is om op zeventienjarige leeftijd in de Kuip te debuteren. "Ik ben er nu dichtbij. Het moet wel lukken, denk ik", vertelt Bannis, die een hoger rendement wil.

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Dennis van Eersel met Naoufal Bannis.