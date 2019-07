Ontsnapte kaketoe na twee dagen zoeken weer veilig thuis in Sliedrecht

'Het is toch je allesie die weg is'

Een hele opluchting in Sliedrecht. Kaketoe Koekie was ontsnapt en het hele dorp keek er naar uit. Woensdagavond, na een bijzondere poging om het dier te vangen, werd het beestje weer herenigd met het baas Henk.

Het gebeurde op zo'n achteloze manier. De kleine had maandag per ongeluk de achterdeur open laten staan. Kaketoe Koekie greep haar kans en was gevlogen.

"Het was een grote schrik, het is je allesie die weg is", zegt het baasje Henk Leevenson. Een intensieve zoektocht van twee dagen met hulp van bewoners van Sliedrecht is de vogel gevangen en weer terug thuis.

Leevenson heeft posters verspreid met een foto van de vermiste roze kaketoe en ook deed hij een oproep op sociale media. En dat werkte.

"We hebben reacties binnengekregen en daar ben ik gaan kijken", legt Henk uit. "En uiteindelijk hoorde ik haar roepen. Daar zat ze dan in een 12 meter hoge boom, die boven de daken uitstak."

Een twaalf meter hoge boom daar kom je natuurlijk niet zo makkelijk bij. Maar gelukkig besloot Koekie om naar een lagere positie te vliegen, in bomen bij het gemeentehuis.

"Daar was ook een schilder aan het werk", gaat Henk verder. "Met zijn ladder ben ik er naar toegegaan. Toen heb ik een pinda in mijn mond gedaan, mijn hand uitgestoken en toen kwam ze meteen bij me."

Alsof er niets gebeurd is, zit Koekie nu weer op de schouder van Henk. "Ik ga haar nu wel verwennen", zegt Henk met een opgelucht gezicht. "Een beetje tot rust komen moet ze."

Toch wil dit niet zeggen dat Koekie nooit meer uit de kooi mag. "Ze mag straks weer uit de kooi", legt Henk uit. "Ik denk niet dat ze nog een keer naar buiten gaat. Ze is doodsbang."