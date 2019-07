Duizend euro voor een 'awesome' idee om Rotterdam leuker te maken

Niets is te gek voor de Awesome Foundation Rotterdam. Zij ondersteunen ludieke ideeën en willen met een snelle donatie van duizend euro vooral het vaak langdurige traject van subsidie aanvragen bij fondsen en stichtingen omzeilen.

Eerdere winnaars zijn een typisch Rotterdams snoepje als concurrent van het Haagse hopje, een dinosaurus-pak op een festival en jam maken met ouderen.

Hoe werkt het?

Vrij simpel. Tijdens een speciale pitch-avond worden vier ideeën voor de stad gelanceerd door hun bedenkers.

Een groep van twintig Rotterdammers, Trustees genoemd, legt ieder vijftig euro in en bepaalt samen met het publiek wie het beste idee heeft gepitcht. De winnaar gaat dezelfde avond met duizend euro naar huis.

Via de website van de Awesome Foundation Rotterdam kan je je idee insturen en vier worden er geselecteerd voor een Pitch Night.

Woensdagavond streden de bedenkers van een koffiekopje van Rotterdamse klei afkomstig van bouwplaatsen, van muurschilderingen achter transparante zonnepanelen op scholen, van een nachtelijke adviesorgaan voor een gezelliger nachtleven in de stad en van een uitspraken-route door de stad om de duizend euro financiering.

De winnaar is Noortje Bosma met haar motivational quote road. Dat is een route door Rotterdam met uitspraken langs de weg en op gebouwen. Voorwaarde is dat ze binnen een paar maanden haar idee verwezenlijkt moet hebben.