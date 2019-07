Boten gaan in vlammen op in jachthaven Hellevoetsluis

De brand brak rond 01:30 uur uit in de jachthaven aan de Veerweg. Dat leidde tot rook- en stankoverlast in de omgeving. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten.

Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De politie doet donderdag bij daglicht onderzoek bij de jachthaven.

Roetdeeltjes

Door de brand zijn roetdeeltjes terechtgekomen in de omgeving. De haven is afgesloten, zodat de deeltjes niet het Haringvliet in drijven. Tot de boel is schoongemaakt, kunnen boten niet in- of uitvaren. De gemeente Hellevoetsluis zet veegwagens in om de roetdeeltjes op straat op te ruimen.

Mensen die zelf roetdeeltjes tegenkomen, kunnen deze wegspoelen met water.