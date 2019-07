Merendeel uitgebrande bootjes Hellevoetsluis is van zelfde eigenaar

De schade is een aantal uur later bij daglicht goed te zien

Drie van de vijf boten die in de nacht van woensdag op donderdag zwaar beschadigd raakten door een brand in Hellevoetsluis, zijn van dezelfde persoon. Dat zegt Aad de Ruijter, één van de eigenaren van de jachthaven aan de Veerweg.

"Hij is het grootste slachtoffer van deze hele situatie", zegt De Ruijter donderdagochtend. "Hij verhuurde zijn bootjes aan toeristen, maar is nu bijna zijn hele business kwijt midden in het seizoen."

Volgens de jachthaveneigenaar was het pas het eerste jaar dat de man de bootjes verhuurde. "Dat verliep goed. Veel mensen kwamen een dag of een dagdeel om een bootje te huren. Dit is zo zonde voor hem."

De brand brak rond 01:30 uur uit in de jachthaven. Hoewel De Ruijter bij de haven woont, kreeg hij pas later iets mee van de vlammenzee. "We kregen een telefoontje van de alarmdienst. Toen we uit het slaapkamerraam keken zagen we enorme vlammen."



De haven is momenteel afgesloten. Bootjes mogen niet in- of uitvaren, in verband met de olie die in de haven drijft én de roetdeeltjes die bij de brand zijn vrijgekomen. "De boten zitten voor een deel onder de roet en door de olie op het water zijn de schepen ook vuil op de waterlijn", zegt De Ruijter. "De olie en roetdeeltjes moeten er eerst uit, voor we de haven kunnen exploiteren."