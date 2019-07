Gewonden bij aanrijding in Oudenhoorn

Bij een aanrijding in Oudenhoorn zijn donderdagochtend drie gewonden gevallen. Twee personenauto's kwamen met elkaar in botsing op de kruising van de Dorpsweg en de Voorweg.

Bij het ongeluk raakten drie personen bekneld in hun auto. Nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren, konden zij worden bevrijd. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De auto's staan op het erf van een boerderij. Of dat komt door de klap van de botsing, is niet bekend. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.