Eigenaar uitgebrande boot Crème Brûlee: 'Ik maak grapjes, maar het is wereldvreemd'

"Ik maak er grapjes over, maar het is wereldvreemd"

Eén van de boten die in de nacht van donderdag in vlammen opging in Hellevoetsluis, droeg de naam Crème Brûlee: een toetje waarvan je het suikerlaagje aan de bovenkant nota bene moet branden. "Ik maak er grapjes over, maar het is wereldvreemd", zegt eigenaar Bas.

Van zijn boot is weinig over: slechts een puntje zie je donderdagochtend nog uit het water steken in de jachthaven aan de Veerweg. De rest van de boot is uitgebrand en gezonken. "Ik kan alleen het anker nog gebruiken", zegt de eigenaar. "Het doet zeer. Ik heb het nog niet verwerkt."



Naast de Crème Brûlee raakten nog vier boten ernstig beschadigd. Drie daarvan zijn van dezelfde eigenaar. Wat de oorzaak is geweest van de brand, is nog onduidelijk. "Er wordt gespeculeerd, maar daar doe ik niet aan mee", zegt Bas. "Ik heb gehoord dat het niet bij mij ontstaan is, dus daar ga ik dan maar vanuit."



De eigenaar van de Crème Brûlee is gelukkig wel verzekerd, legt hij uit. "Je mag niet zeilen zonder verzekering. Het is nu rustig afwachten. Op deze boot wordt in ieder geval nooit meer gezeild."