Na 42 jaar met pensioen: 'Wim was nog een échte meester'

Wim Jansen, beter bekend als meester Wim van de Van Brienenoordschool, kan in de Rotterdamse wijk Oud-IJsselmonde niet normaal over straat. Als hij van de tramhalte naar de school loopt, wordt hij geregeld aangesproken door oud-leerlingen of hun ouders. Na 42 jaar in het onderwijs gaat hij met pensioen.

"Het is toch wel een beetje dubbel", vindt de meester. "Ik wil enerzijds echt gaan genieten van het leven, maar het lesgeven was wel mijn passie."

Afscheid nemen doet hij ook niet met een gerust hart. Het lerarentekort, en vooral ook het meesterstekort, baart hem grote zorgen. "Het is ook leuk voor de kinderen als er juffen én meesters zijn in deze wereld. Daar moet meer aan worden gedaan."

Het moet sexyer

De oplossing voor dit probleem? "De uitstraling van het beroep: het moet sexyer worden. Want, het beroep is echt leuk", legt meester Wim uit.

Paul Audenaert, directeur van de Van Brienenoordschool, gaat de enige man die zijn school rijk is ontzettend missen. "Meester Wim is nog een echte meester. De naam zegt het al: tegenwoordig noemen we het vaak leraar of docent. Het is een echte ambachtelijke meester. Ik zal hem missen."