Expert: Op vakantie? Neem een kasboekje mee!

Vakantietijd is los-laat-tijd. Lekker doen waar je zin in hebt en niet letten op je centen... Althans, dat is wat de meeste mensen zich voorstellen bij vakantie. Budgetexpert Karin Radstaak adviseert om op vakantie toch een kasboekje bij te houden.

"Het kost maar een paar minuten per dag", zegt ze. "Je kan het doen met een glas wijn op een zonnig terras of voor de tent. Het voorkomt dat je eenmaal thuis ontdekt dat je met een tekort zit."

Daarnaast adviseert Radstaak vakantiegangers om een begroting te maken waarin alle kosten worden meegenomen, dus ook de kosten van het pension voor de hond, de extra beurt voor de auto en eventuele onverwachte uitgaven voor pech of ziekte. "Als blijkt dat er geen extra kosten zijn, kun je besluiten vaker uit eten te gaan."

Verbouwing of studieschuld

Eens per jaar krijgt een groot deel van de werkende Nederlanders vakantiegeld, maar uit onderzoek van Nibud blijkt dat dat lang niet altijd voor de vakantie wordt gebruikt. Iets meer dan de helft van de Nederlanders lost er een studieschuld mee af, of bekostigt er een verbouwing mee.

Uit de cijfers blijkt ook dat mensen gemiddeld tweeduizend euro uitgeven aan vakantie. Mensen met een klein inkomen gaan gemiddeld dertien dagen per jaar op vakantie. Wie een grotere beurs heeft, vertoeft gemiddeld negentien dagen op een zonnig strandje.

Vakantiegevoel

"Wie met weinig geld toch een leuke vakantie wil hebben, zou eens kunnen denken aan huizenruil", tipt Radstaak. "Dat is niet duur en je bent in een andere omgeving, waardoor je toch een echt vakantiegevoel hebt."

Karin Radstaak is lid van het Rijnmondexpert-team en praat ons tweewekelijks bij over geldzaken. Reint Jan Potze praat dagelijks met een expert over verschillende onderwerpen, zoals o.a. gezondheid, huisdieren, auto's en geld.

Heb je een vraag aan Karin Radstaak of een van de andere experts, mail dan naar expert@rijnmond.nl. Mogelijk behandelen we je vraag in de uitzending. Vergeet daarom niet je telefoonnummer te vermelden.