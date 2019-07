Wereldstedelingen lyrisch over drijvende boerderij

Een gamechanger, noemen vertegenwoordigers van honderd wereldsteden de Floating Farm in de Merwehaven in Rotterdam. De vertegenwoordigers zijn deze week in Rotterdam voor de Urban Resilience Summit. Daarbij willen de deelnemers de aantrekkelijkheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid van steden wereldwijd vergroten.

In Rotterdam worden in een paar dagen tijd verschillende projecten bezocht; zoals de waterbergingen in parkeergarages, de stormvloedkering, de dakakker en de Floating Farm. De deelnemers die de drijvende melkboerderij bezichtigen zijn laaiend enthousiast en zien de voordelen van een boerderij vlak bij de stad.



Linda Weatherspoon uit de Australische stad Melbourne ziet meteen de toepassing in haar eigen stad. "Doordat de stad Melbourne erg is uitgebreid, is er bijna geen landbouwgrond meer. Maar we hebben genoeg waterwegen waar we koeien, gewassen en kippen kunnen houden."

Inspirerend

"Schmeckt gut", roept Japeth Habinshuti uit de Rwandese stad Kigali in zijn beste Duits. Hij staat met veel smaak het flesje Floating Farm-melk op te drinken. Ook in Midden-Afrika kan de drijvende melkveehouderij van waarde zijn, denkt hij. "We hebben gebrek aan landbouwgrond. Dit is heel inspirerend wat betreft voedselveiligheid en het terugbrengen van de vervoerskosten."

Adriana Campelo uit de Braziliaanse stad Salvador vindt het programma in Rotterdam heel leerzaam. Haar belangrijkste issue is klimaatverandering en duurzame ontwikkeling, en 'de Floating Farm past daar goed in'. "Ik houd van de architectuur van de boerderij, het hergebruik van allerlei zaken."

Het liefste zou Campelo een akkerbouwbedrijf of een groenteboerderij zien drijven. Maar 'het concept is geweldig'. "Dat je de farm gemakkelijk kunt verplaatsen, dat geeft ook een antwoord op stijgende zeespiegel, great!"

Revolutionair

Fitsumbrhan Tsegaye uit de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba is ook erg onder de indruk. "Het is een gamechanger. Revolutionair! Het tekort aan landbouwgrond wordt steeds meer een probleem. Dus deze technologie is de oplossing voor de toekomst."

Niet iedereen is lyrisch over de drijvende melkveehouderij. Piezo Pelizzaro uit Italiaanse stad Milan staat helemaal niet te juichen bij de Floating Farm. "Het is wel interessant, het kan een mogelijkheid, maar ik geloof heel sterk dat dit niet iets is wat wij zoeken in Milaan. Dieren moeten vrij zijn, de productie moet op een natuurlijke manier."