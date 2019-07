Politiemacht op touw voor schietende jongen in Sliedrecht

Een 18-jarige jongen is donderdagochtend opgepakt aan de Molshoefweer in Sliedrecht, omdat hij met een wapen in de tuin aan het schieten was. Buurtbewoners meldden dat ze de man meerdere keren hoorden schieten en dat het wapen steeds werd herladen.

Zowel het Team Parate Eenheid en een arrestatieteam als de Dienst Speciale Interventies (DSI) werden opgeroepen, omdat niet zeker was of het om een echt of nep wapen ging. Ook bestond er mogelijk gevaar voor de omgeving en de agenten die op de melding afgingen.

Het arrestatieteam kon de jongen in de tuin vervolgens aanhouden. Hij is meegenomen naar het bureau. Het wapen is in beslag genomen. Na onderzoek bleek het te gaan om een airsoftwapen. Dat is geen vuurwapen, maar geeft wel harde knallen en kan schade veroorzaken.