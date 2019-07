Taakstraf voor stalken Aboutaleb

De rechter heeft een 45-jarige Rotterdammer een taakstraf van 160 uur opgelegd voor het stelselmatig stalken en bedreigen van burgemeester Aboutaleb. De man had Aboutaleb in korte tijd 582 e-mails gestuurd.

Daarin uitte hij dreigende taal dat 'de Volkert van der G. in hem was losgemaakt'. Ook had hij geschreven: "Moet het dan echt zover komen dat mensen machteloos uw kankerkantoor binnenlopen en in het rond gaan schieten?"

De verdachte heeft al zeven jaar een conflict met wooncorporatie Woonstad over de renovatie van zijn woning. Omdat hij vond dat hij daar geen gehoor kreeg, richtte hij zijn pijlen op Aboutaleb. De rechter:"Juist bij publieke figuren als de burgemeester nemen wij bedreigingen zeer serieus."

De man was eerder veroordeeld voor het bedreigen van Aboutaleb. "Dat heeft u er niet van weerhouden nieuwe strafbare feiten te plegen."

Naast de taakstraf kreeg de man een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden. Gedurende drie jaar staat hij onder toezicht van de reclassering, wat onder meer inhoudt dat hij zich moet laten behandelen. Volgens de psycholoog die hem heeft onderzocht, lijdt hij aan waanstoornissen.

De rechter legde hem verder een contactverbod op met burgemeester Aboutaleb en een locatieverbod in en rond het stadhuis. Verder mag zijn computergebruik worden gecontroleerd. Justitie had twee weken geleden vijf maanden cel waarvan twee voorwaardelijk geëist.